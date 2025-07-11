В зоне СВО ликвидировали командира ДРГ засекреченного подразделения ВСУ

Российские войска ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 140 центра ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитана Владислава Яковенко. Об этом сообщает в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Центр является наиболее боеспособным и засекреченным подразделением ВСУ», — сказано в публикации.

Отмечается, что подразделение занимается организацией засад, налётами на тыловые объекты, проведением диверсий и вербовкой агентов для подрывной деятельности.