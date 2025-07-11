На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу Су-57

Возможный отказ Индии от приобретения истребителя пятого поколения F-35 американского производства в пользу российского самолета Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера, пишет Military Watch Magazine (MWM).

В статье приводятся слова главы минобороны Индии Раджеша Кумара Сингха о том, что страна по-прежнему ведет переговоры с неназванным партнером о покупке нового самолета.

Вместе с тем маршал авиации запаса Анил Чопра указал на то, что выбор надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления, имеет ключевое значение в определении того, с кем Индия будет сотрудничать. С его точки зрения, это полностью исключило F-35, оставив Су-57 единственным вариантом для индийской стороны.

Индия получила новую партию российского оружия

Ранее журнал писал о том, что Дели может модернизировать российские истребители пятого поколения, установив на них радары собственного производства вместо российских.