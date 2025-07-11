Во Франции назвали страну "приоритетной целью для Кремля"

Начальник Главного штаба французских Вооруженных сил генерал армии Тьерри Бюркар выступил с утверждением, что для Франции основной угрозой является Россия.

"Она представляет собой угрозу почти во всем. Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Прежде всего, Россия - это настоящая военная держава в плане как обычных, так и ядерных вооружений", - сказал Бюркар на пресс-конференции в Париже, трансляция которой велась на его странице в соцсети X.

В то же время Бюркар отметил, что "Франция, в силу своего географического положения и обладания ядерным оружием, не является страной, которая находится под наибольшей угрозой".

Он также признал "необходимость поддержания контактов с Россией по военной линии". Однако, по его словам, "такие контакты осуществляются на техническом уровне, и этого недостаточно для снижения напряженности".

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Ранее в МИД РФ подчеркнули, что "Россия никогда не угрожала Франции, а, наоборот, помогала ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах".