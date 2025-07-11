Пролетевший над Киевом самолет мог транспортировать ПВО Patriot

Пролетевший над Киевом Ан-124 "Руслан" мог транспортировать системы американской ПВО Patriot, пишет телеграм-канал Mash.

По данным канала, он вылетел из Днепра, куда везут оружие из Польши.

"Страна" ранее писала, что на хвосте самолета был виден логотип грузовой авиакомпании "Антонов". Издание предполагало, что авиакомпания решила "перегнать" свой самолет из Днепра за границу, чтобы использовать для коммерческих полетов.

В небе над Киевом заметили самолет

Ранее сообщалось, что Вашингтон надеется убедить союзников по Североатлантическому альянсу передать новые комплексы Patriot Украине.