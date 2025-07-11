Танкист батальона «Сомали» рассказал о секрете украинского дрона «Баба-Яга»

Российским танкистам удалось раскрыть секрет украинского тяжелого беспилотника «Баба-Яга» и увернуться от его атак. Об этом рассказал «Комсомольской правде» боец батальона «Сомали» с позывным «Столичный».

По его словам, с украинским дроном он столкнулся в ходе операции по штурму населенного пункта, прикрывая пехоту.

««Баба-яга» появилась сразу же, по наши души. Принял решение: на месте стоять нельзя, нужно все время перемещаться, кататься взад-вперед. И продолжать прикрывать пехоту… «Баба Яга» перед сбросом боеприпаса по цели должна зависнуть над ней, прицелиться, и потом набрать высоту. Только тогда мина сбрасывается. Мы этот момент отслеживали, и танк рывком уходил от сброса. Три сброса было, ни один не попал», - рассказал танкист.

«Столичный» отметил, что тот бой они провели достойно и помогли пехоте закрепиться в деревне и в лесополосе. При этом, по его словам, на данный момент российские войска двигаются настолько быстро, что противник просто не успевает достраивать запасные позиции, на которые может отойти.

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«Но много мин. Поэтому при заходе на позицию экипаж сам, своими ногами, проверяет дорогу, а только потом мы заезжаем на технике», - пояснил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что позитивная для ВС РФ динамика отмечается на всех участках зоны спецоперации, включая сумское и харьковское направления. Он подчеркивал, что ВС РФ улучшают тактическое положение в районе Волчанска и продвигаются в Часовом Яре.