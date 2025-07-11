В России сравнили темпы продвижения в ДНР с годами Великой Отечественной войны

Российская армия продвигается в ДНР не так быстро, но зато уверенно вперед, исходя из имеющихся ресурсов, рассказал политолог и военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль Зеленую Долину в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Военный эксперт объяснил, что в годы Великой Отечественной войны современную территорию ДНР освобождали сразу три фронта в количестве двух миллионов человек. Сейчас за Донбасс сражается группировка из 500 тысяч человек, из которых непосредственно воюют только 300 тысяч, указал он.

«И вот сравните 2 миллиона и 300 тысяч. Поэтому мы освобождаем тем темпом, который нам позволяет, исходя из наших ресурсов и сил. Мы хоть и двигаемся не торопясь, но двигаемся вперед. То есть мы не стоим на месте, нет застоя, нет такого, чтобы линия фронта закрепилась, и украинцы по одной стороне, а мы по другой», — отметил военный эксперт.

Глазунов также добавил, что ДНР является густонаселенным регионом, где через каждые 10 километров встречается жилая местность. По его словам, освобождать Донбасс очень сложно, потому что украинские войска держатся за каждый населенный пункт с боем, при этом задачу осложняет сложный рельеф местности.

Ранее, 5 июля, Минобороны отчиталось, что бойцы «Запада» заняли Соболевку Харьковской области. Помимо этого, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Поддубное ДНР.