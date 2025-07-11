На Западе сделали неутешительное для Зеленского заявление

Lenta.ru

Угроза прорыва России растет, и решение об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью зависит от президента страны Владимира Зеленского. Такое неутешительное для политика заявление сделало немецкое издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

На Западе сделали неутешительное для Зеленского заявление
© ТАСС

«[Президент США Дональд] Трамп все еще думает о том, отправить ли ему вооружение на Украину. Но риск российского прорыва растет. (...) Решение (...) об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от президента Владимира Зеленского», — утверждается в материале западного СМИ.

В статье также добавляется, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уже несколько недель ведут наступление одновременно в трех географически удаленных друг от друга местах.

Ранее польское издание Interia предрекло ВСУ проблемы из-за одного шага России. По данным СМИ, ВС РФ получили огромную партию модернизированных танков Т-80БВМ, которые будут применяться для наступления в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).