Слова Макрона о готовности направить военных на Украину объяснили

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что все разговоры о миротворческом контингенте Франции и Великобритании на Украине можно назвать «раздуванием щёк».

«Дело в том, что после завершения конфликта будет подписан какой-нибудь документ. Условно говоря, договор или соглашение. Безусловно, российская сторона настоит на том, чтобы в этом документе было записано, что никаких (иностранных. — RT) воинских частей, подразделений, контингентов, инструкторов и специалистов на Украине не было. Так же, как и в воздушном пространстве, не было никаких иностранных самолётов», — отметил военный эксперт.

По словам Литовкина, заявление об иностранных войсках на Украине нацелены на то, чтобы «надуть щёки» и показать, как страны Европы «играют» судьбой Украины и России.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания сформируют совместный контингент численностью до 50 тыс. человек для возможного размещения на Украине после прекращения огня.