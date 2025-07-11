ВС РФ нанесли шесть ударов «Кинжалом» по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с 5 по 11 июля нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их функционирование.

Также российская армия атаковала военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и морских дронов, арсеналы, склады топлива и военного имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.

— С 5 по 11 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов, — передает Telegram-канал Минобороны.

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Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по местам их запуска и хранения. Глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.