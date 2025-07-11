«Неприкасаемых более нет»: до конца боевых действий остались недели. Какой сигнал Запад получил от Кремля?

Даже в армии противника заявили о невероятно большом количестве дронов. На деле их было ещё больше. Ожидалось до четырёх сотен ударных машин.

МиГ-31 задал шороху

Однако оказалось их ещё больше, свыше семисот. Горело и взрывалось практически по всей территории «страны 404». И все удары были осмысленными, это было не просто «наведение страха».

Надо отдать свою долю чести украинским блогерам и экспертам: там понимают, что к чему, потому вечером 8 июля готовились к худшему. Оно, однако, даже превзошло опасения украинцев.

МиГ-31 с «Кинжалом»

Воздушная тревога была объявлена около одиннадцати вечера по всей стране, после взлёта нашего МиГ-31К вся площадь Украины оказалась в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев отметил, что атаки велись максимально осмысленно.

«Били по десяткам точек по всей стране, от Сум до Луцка. Каждый удар имел цель», - отметил он.

Неплохо подгорает на «заходи»... Но нужно ещё!

В этот раз заявления блогеров частично подтвердило Минобороны России. Ведомство указало, что основной удар пришёлся по военным аэродромам.

ТГ-канал Condottiero сообщил, что был нанесён удар по аэродрому Озёрный под Житомиром. Там ВСУ сосредоточило множество техники с Запада, которую доставляют грузовыми самолётами Ил-76 и С-130 Hercules.

И дроны делают своё дело... Особенно в том количестве, в каком их запустили наши 9 июля

Ударом БПЛА и «Калибров» удалось уничтожить инфраструктуру аэродрома. Были разрушены склады с горючим. А также цеха, где настраивались и запускались ракеты западного производства.

Также были поражены самолёты военно-транспортной авиации Украины. Пожар после ударов занял 10 кв. километров.

«Моторы» приказали долго жить»

В Луцке, что на Волыни, на окраине города есть ремонтный завод «Мотор». На нем ведётся ремонт и производство ракетных и авиадвигателей.

Думается, теперь в производственных планах там придётся брать паузу, так как несколько наших ракет разрушили производственные и складские помещения предприятия.

У завода «Мотор» в Луцке даже есть памятник истребителю

Также «бомбанули» по территории бывшей 37 ракетной дивизии рядом с «Мотором». А там тоже было всё непросто: собирались БПЛА для запуска по русским городам, базировался погранотряд. Теперь там тоже тушат пожары.

Мобилизация – это могилизация

Характерно, что в этот раз были «акценты» именно на Западной Украине. Прилетало и во Львове, Тернополе. Там удары наносились по складам вооружений и техники, железнодорожным узлам.

Особо «останавливались» наши ВС на атаках по тренировочным полигонам. Как раз туда, где совсем недавно тренировались мобилизованные из свежих призывов. Там же часто ВСУ концентрирует и технику НАТО.

Удары по Луцку и Львову вообще стоит выделить особо. Туда раньше не часто били, так как, дескать это территория, близкая к НАТО. Однако теперь вот всё иначе. Кремль дал сигнал и «неприкасаемых» более нет.

Это и понятно: в реальности линия снабжения начинается не с Винницы, а с польско-украинской границы.

«Реструктуризация» СВО

А в целом и общем можно вывести такой итог. Россия всерьёз взялась за тылы украинской армии.

«Цель здесь – не только разрушить, а изменить всю структуру войны», - полагает тот же Лебедев.

Есть и другие, конечно, резоны всей массированной кампании. И Зеленский, и его патроны в Евросоюзе в очередной раз должны понять всю кровавую глупость сопротивления России.

Разбитые «Леопарды» на Украине

Ведь 10 июля началось большое совещание ЕС в Риме по выделению денег и военных средств Украине на продолжение войны с Россией – заседание той самой «коалиции желающих».

Уже есть промежуточный результат с этого заседания вурдалаков. США будут поставлять оружие Украине через ЕС, но будут это делать по схеме, о которой сообщалось ранее. Т.е. европейские члены НАТО будут закупать его у американцев, а потом передавать Незалежной.

ЕС пора готовится к конференциям, которые последуют за мирными

Это, впрочем, мало уже на что повлияет. Такое решение лишь приближает реализацию плана «Б» по Украине. Мы усиливаем нажим, это необходимо. Херр Мерц из Германии прав – дипломатия себя исчерпала.

Если так, то любое западное оружие будет уничтожаться через 15-30 минут после того как оно пересекло границы Украины. Велик риск того, что и верхушка власти в Киеве случайно или нет, но окажется либо недееспособной, либо неспособной вообще ни на что.

Одно из предыдущих сборищ «коалиции»

Тот же самый херр Мерц ратует за очередную войну Европы с Россией, однако главное даже уже не в этом. Проще подумать о следующем: где будут проводиться конференции по восстановлению Европы (как сейчас – по восстановлению Украины), а? Если будет что восстанавливать, конечно.

А пока что армия России приближает конец этой войне. Это и есть главный смысл.