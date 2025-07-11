Названы последствия украинских атак на Белгородскую область

Украинские войска за прошедшие сутки атаковали Белгород и еще 11 районов и муниципалитетов Белгородской области с помощью беспилотников и артиллерии. О последствиях атак в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Также Гладков уточнил данные об атаке, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели утром 10 июля. Повреждения получили семь квартир, здание предприятия и 10 автомобилей.

«Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался 22-летний парень, который получил тяжелые травмы во время обстрела 25 мая 2024. Все это время он продолжал находиться в больнице. Врачи боролись за него до последнего… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — добавил Гладков.

В Белгородском районе ВСУ атаковали поселки Дубовое, Комсомольский, Октябрьский, Разумное и Северный, села Бессоновка, Ближнее, Ближняя Игуменка, Никольское, Отрадное, Петропавловка, Пушкарное, Репное, Салтыково, Соловьевка, Таврово и Черемошное. Из 28 БПЛА удалось сбить 24.

«В поселке Октябрьский повреждены фасад многоквартирного дома, газопровод и коммерческий объект, в поселке Комсомольский — 3 автомобиля и 3 частных дома, в селе Ближняя Игуменка — линия электропередачи, в селе Бессоновка — помещение и оборудование производственного предприятия», — рассказал губернатор.

В Борисовском районе атаковали населенные пункты Борисовка, Беленькое, Зозули и Красный куток. Из 10 беспилотников сбили 8, пострадавших в результате инцидента нет. В Валуйском муниципальном округе села Борки и Казинка, хутора Бабка и Рябики подверглись атакам 7 беспилотников, 5 из которых подавлены — последствий не допущено. Вейделевский район атаковали одним беспилотником, а от падения обломков загорелась сухая трава — пожар ликвидирован сотрудниками МЧС.

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В Волоконовском районе атаковали село Борисовка, хутора Екатериновка и Плотвянка. На каждый из них противник направил по одному дрону. В районе Екатериновки при несении службы ранение получил боец подразделения «Орлан» — сейчас он лечится амбулаторно.

«Кроме того, поступила информация, что ночью 9 июля в селе Новое в результате атаки вражеского беспилотника на мотоцикл погиб мужчина. В хуторе Плотвянка повреждены автомобиль и 2 надворные постройки», — заявил Гладков.

В Грайворонском муниципальном округе атакованы Горьковский, Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Спорадюшино — по ним выпустили 35 боеприпасов, совершены 5 атак беспилотников. В результате атаки в Дунайке поврежден грузовик и надворная постройка, а в поселке Горьковский сгорел четырехквартирный дом. Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник — пострадавших и повреждений нет.

В Краснояружском районе атакам поверглись населенные пункты Задорожный, Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено — 108 боеприпасов и 21 беспилотник. Информация о последствиях сейчас уточняется. Над Прохоровским районом сбит дрон — повреждений не допущено.

Одна из масштабных атак пришлась на Шебекинский муниципальный округ. По городу Шебекино, селам ознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терновое, Тюрино, Червона Дибровка и хутору Панков противник запустил 3 боеприпаса и 34 беспилотника, 29 из которых удалось сбить или подавить. Украинские атаки привели к жертвам — в больнице скончался мужчина, пострадавший при атаке на Шебекино 10 июля, а в Новой Таволжанке погиб водитель легкового автомобиля.

«В городе Шебекино повреждены 6 частных домов, 3 автомобиля и линия электропередачи, в селе Терновое — 2 частных дома и автомобиль, в селе Маломихайловка — автомобиль. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Новая Таволжанка повреждены 2 частных дома. Сегодня утром в городе Шебекино в результате обстрела погибла мирная жительница. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки и 2 автомобиля», — продолжил Гладков.

Еще один беспилотник ликвидировали над Яковлевским муниципальным округом. Последствий на земле нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь с 10 на 11 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотника. 53 ликвидировали над Курской областью, еще 19 — над Брянской, 15 над Смоленской и 14 над Белгородской.