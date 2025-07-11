Германия согласилась профинансировать покупку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot и передать их Украине. Об этом рассказал на пресс-конференции в Риме Владимир Зеленский, пишет немецкое издание Bild.

«Германия готова - у нас есть соглашение - оплатить два комплекса», - рассказал политик.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц уже объявил о намерении закупить для Украины Patriot, не называя конкретных цифр.

В Киеве оценили потребности страны в 10 комплексов Patriot, поблагодарив немецкие власти и за готовность инвестировать в расширение украинского военного производства.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

Напомним, что нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы. После вступления в должность он первым делом посетил Киев и заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Берли