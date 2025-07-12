«Синий луч над Киевом»: сможет ли новое оружие Зеленского спасти Украину

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил накануне, что в украинской столице по поручению Владимира Зеленского запускают масштабный проект "Чистое небо", на который потратят 260 млн гривен (более 485 млн рублей). Речь идет о закупке новых дронов-перехватчиков, создании центра подготовки операторов и эффективной системы реагирования на атаки с воздуха.

Владимир Зеленский также в последнее время делал несколько заявлений о разработке дронов-перехватчиков и сообщал, что проводил переговоры с западными партнерами об инвестициях в эту технологию, чтобы на территории Украины создать масштабное производство.

Дроны-перехватчики в небольшом пока количестве уже использовались над Киевом. Украинский журналист Александр Шелест* (признан в России иностранным агентом) описывая впечатления очевидцев отмечал, что они говорили о некоем "синем луче" над Киевом.

На Украине сообщили о рекордной атаке дронов

Украина имеет в разработке несколько дронов-перехватчиков. Так группа "Дикие шершни" представила два коптера - "Оборотень" и модель с неизвестный названием, которая похожа еще на один перехватчик - FPV-дрон Sting.

При этом украинские специалисты не уверены, что это поможет полностью обезопасить небо. "Мы должны понимать, что дроны-перехватчики не являются панацеей. Фактически, их ключевая цель – это воздушные цели, которые летят на незначительных высотах на малых скоростях", - объяснил в эфире новостной программы "Вечер.LIVE" на Youtube украинский авиационный эксперт Богдан Долинце.

Он добавил, что перехватчики смогут работать только по беспилотникам-разведчикам и ударным-беспилотникам, но не по крылатым ракетам, не по баллистическому вооружению, не смогут сбивать КАБы и другие типы средств поражения.

Кроме этого Долинце отметил, что против Украины могут быть использованы более быстрые дроны и даже их будет перехватить уже сложнее.