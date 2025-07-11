Кимаковский сообщил о падении обороны ВСУ на западе ДНР

Украинская оборона на юго-западе Донецкой народной республики фактически уничтожена.

"На большей части фронта южнодонецкого направления остались лишь тыловые подразделения", - рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Боевые действия постепенно перемещаются в Днепропетровскую область, где наступают сразу две группировки ВС РФ: "Восток" и "Центр".

Ранее Кимаковский рассказал об отводе основных сил ВСУ с окраин ДНР на запад. Украинская армия, по его словам, оставила без боя Александроград и окрестности Искры, а также Январское, Новоселовка, Воронов и ряд других населенных пунктов у границы ДНР и Днепропетровской области.

Большая часть отступивших войск сосредоточена в ключевом опорном пункте Великомихайловка. Прикрывать отход ВСУ оставили небольшие заслоны из недавно мобилизованных.