В Киеве задумали запустить новую систему против дронов

Киев запускает систему перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью дронов-перехватчиков. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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«Проект называется "Чистое небо", на него потратят 260 миллионов гривен», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в его рамках якобы были сбиты порядка 550 дронов.

Кроме того, сообщается, что под эту задачу будет создан центр для подготовки операторов дронов-перехватчиков.

9 июля Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о рекордной атаке с помощью БПЛА по объектам на территории республики. Отмечается, что для атаки были использованы 728 БПЛА типа «Герань» и других видов, 7 крылатых ракет «Искандер-К» и 6 аэробаллистических ракет типа «Кинжал».