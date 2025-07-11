Около шести тысяч солдат ВСУ рискуют попасть в «огневой мешок»

Telegram-канал Mash рассказал, что около шести тысяч солдат ВСУ рискуют попасть под массированную атаку российских сил в районе Красноармейска в ДНР. По данным Mash, это может стать вторым «огневым мешком» для ВСУ за последние дни.

По информации Telegram-канала, российские силы продвигаются на юг в Днепропетровской области. Mash отмечает, что ВСУ вынуждены перебрасывать свои силы, чтобы укрепить оборону.

По данным Telegram-канала, 9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады ВС РФ прорывают линию обороны севернее, а 15-я, 30-я и 74-я бригады - наносят удар с юго-запада у села Песчаное.

Военные рассказали Mash, что основные бои идут в поселке Новоэкономическое в ДНР. За сутки там были уничтожены три пункта временной дислокации, а также больше десяти единиц боевой техники ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что ВСУ попали в огневой мешок у села Зеленая Долина в Краматорском районе ДНР. По словам Марочко, российские силы сформировали огневой мешок, улучшив тактическое положение у Липового и Зеленой Долины.

СМИ: у Украины осталось два варианта действий

Как заявил Марочко, хотя позиции ВСУ в Зеленой Долине расположены на высотах, ВС РФ лишили украинских солдат безопасных путей эвакуации и отхода, зажав их с двух сторон. По его данным, в огневом мешке, предварительно, находится до роты украинских солдат.