В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской бронемашины «Козак» и укрытий с личным составом ВСУ в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 11 июля.

Уничтожение «Козака»

Разведчики Южной группировки войск уничтожили украинскую бронемашину «Козак» в районе села Веролюбовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные рассказали, что на этой бронемашине ВСУ пытались доставить живую силу на передний край своей обороны. Бронемашина была уничтожена в результате операции российских FPV-дронов.

Операция у Малиновки

На запорожском направлении артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ, обнаруженные воздушной разведкой в районе села Малиновка, заявили в Минобороны. В результате ударов были также уничтожены блиндажи и живая сила ВСУ.

Операция у Карла Маркса

На южно-донецком направлении операторы российских FPV-дронов нанесли удары по пунктам запуска и управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны. Пункты БПЛА находились в районе поселка Карла Маркса в ДНР. Были уничтожены укрытия с личным составом ВСУ, средства связи и управления дронами, а также боеприпасы для боевых дронов.

Удар «Града»

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленному пункту управления ВСУ. Этот пункт использовался для координации полетов беспилотников и передачи данных на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ.

Удар ФАБов

ВС РФ нанесли удары ФАБами (фугасные авиабомбы) по пунктам сбора ВСУ в селе Александроград на границе с Днепропетровской областью. Как сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах, были уничтожены два взвода двух бригад ВСУ, прибывшие для подкрепления. В результате удара были ликвидированы около 40 человек личного состава ВСУ.

Отступление ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что ВСУ оставили село Зеленая Долина в ДНР. Он заявил, что украинские подраздаления отступили на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее.

Колумбийские наемники ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах рассказал, что Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область, пытаясь удержать линию фронта. Собеседник агентства заявил, что это подтверждается не только данными радиоперехватов - на позициях в лесопосадках были обнаружены тела наемников.