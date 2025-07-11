Президент США Дональд Трамп является другом не России, а Америки, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Трамп — не друг России. Трамп — друг Америки. Он пытается сделать то, что выгодно именно для Америки», — подчеркнул военнослужащий.

По мнению Алаудинова, наибольшую угрозу для Вашингтона представляет введение БРИКС своей международной валюты — в таком случае доллар перестанет «ходить по миру», а «мнимое могущество» США иссякнет.

«Мы должны быть умнее и каждый вопрос продумывать точно так же, как и Трамп, как и американцы. Продумывать таким образом, чтобы любое наше действие было выгодно России», — выразил мнение генерал-лейтенант.

Ранее газета The New York Times писала, что отношения Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина ухудшились.