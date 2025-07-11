ВСУ начали отступать на севере ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынужденно отступили с Зеленой Долины в ДНР, отойдя на вторую и третью линии обороны, из-за давления со стороны российской армии. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населенном пункте Зеленая Долина Донецкой Народной Республики боевики вооруженных формирований Украины вынужденно покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее Зеленой Долины", - сказал он.

Марочко добавил, что одно из подразделений ВСУ, отступивших из Зеленой Долины, Киев перебросил к Колодезям, где оперативно-тактическая обстановка для украинских войск тоже "складывается не самым лучшим образом".