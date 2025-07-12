Общее число иностранных наёмников в рядах ВСУ в зоне спецоперации значительно сократилось в 2025 году, заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай.

«Что касается иностранных наёмников, то в целом, если сравнивать их количество в 2022—2023 годах, то в 2024—2025 годах количество иностранных наёмников, по крайней мере, в районе линии боевого соприкосновения существенно уменьшилось, потому что желающих среди них сильно поубавилось», — отметил он.

По словам депутата, большая часть наёмников была из стран НАТО, особенно из Польши, но сейчас их стало мало, так как они понесли большие потери.

Кроме того, в рядах ВСУ, как подчёркивает Бородай, ранее фиксировали представителей Колумбии и других стран Латинской Америки.

Военный эксперт Андрей Марочко 11 июля заявил, что ВСУ перебросили под Харьков наёмников из шести стран НАТО.