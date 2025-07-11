Ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены

Ремонт и модернизация тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены. Ожидается, что представители ВМФ России и Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) вскоре примут решение о судьбе корабля, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, работы на корабле были приостановлены некоторое время назад.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц считает, что такое решение «будет абсолютно правильным».

«Авианосец — это уходящая эпоха... Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиацией», — подчеркнул он.

В то же время научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник заявил, что на смену «Адмиралу Кузнецову» должен прийти другой корабль.

«Мы можем это сделать, у нас есть верфи, позволяющие строить корабли таких размеров», — пояснил эксперт.

В октябре прошлого года сообщалось о разработанном в России концепт-проекте новейшего авианосца для военно-морского флота под названием МАК (морской авианесущий комплекс).