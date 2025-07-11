«Известия»: ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены

RT на русскомиещё 2

Ремонт и модернизация тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены. Ожидается, что представители ВМФ России и Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) вскоре примут решение о судьбе корабля, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Кузнецов» приостановлены
© РИА Новости

По данным издания, работы на корабле были приостановлены некоторое время назад.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц считает, что такое решение «будет абсолютно правильным».

«Авианосец — это уходящая эпоха... Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиацией», — подчеркнул он.

В то же время научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник заявил, что на смену «Адмиралу Кузнецову» должен прийти другой корабль.

«Мы можем это сделать, у нас есть верфи, позволяющие строить корабли таких размеров», — пояснил эксперт.

В октябре прошлого года сообщалось о разработанном в России концепт-проекте новейшего авианосца для военно-морского флота под названием МАК (морской авианесущий комплекс).