Началась атака "Гераней" на Украину на фоне воздушной тревоги

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы сообщили о присутствии в воздухе большого числа БПЛА "Герань".

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Об опасности воздушной атаки предупредили жителей Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также украинской столицы.

ПВО фиксирует приближение ударных беспилотников с разных направлений. Также ВСУ ожидают в ночь на 12 июля удары ракетами разных типов.

Жителям регионов, в которых объявлена воздушная тревога, рекомендовано спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя опасности.