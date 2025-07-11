Глава Пентагона поручил догнать Россию и Китай в сфере БПЛА

Пентагон решил ускорить производство и развертывание беспилотников, чтобы обогнать Россию и Китай в этой сфере, сообщает Fox News. Министр обороны США Пит Хегсет снял бюрократические сложности и отменил ограничения, препятствующие инновациям.

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Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали важность БПЛА. В Пентагоне считают, что у «врагов Америки есть преимущество в области малых беспилотных систем». Хегсет надеется, что США станут лидерами в этой сфере к концу 2027 года.

Офицеры в звании полковника и капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать беспилотники. Допустимо использовать БПЛА, созданные при помощи 3D-печати. Теперь их можно применять быстро и без лишних проверок. Хегсет призвал командиров относиться к небольшим дронам как к расходному оружию.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные изучают опыт применения дронов на Украине. По его словам, украинский конфликт показывает быструю эволюцию методов ведения войны, особенно в использовании беспилотников.

Глава Белого дома сказал, что на Украине используют «дроны, атакующие под углом с невероятной скоростью и точностью». Он отметил, что раньше ничего подобного не было. И американцы, по его словам, учатся на этом опыте.

Ранее сообщалось, что Китай начал ограничивать объемы поставок в США и Европу ключевых деталей, необходимых для создания беспилотных летательных аппаратов.