Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Курчатов Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители слышали взрывы рядом с Курской атомной электростанцией, которая является гнрадообразующим предприятием. Telegram-канал Shot Обоянью, Льговом, Рыльском, Железногорском и Зорино.

Официальной информации о налете не поступало. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

В конце октября 2023 года ВСУ при помощи трех дронов атаковали Курскую АЭС. По предварительным данным, беспилотники были начинены западными компонентами. «Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — сообщали в российском МИД.