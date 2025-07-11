Ситуация на границе Белгородской области остается напряженной, последняя атака ВСУ в Краснояружском районе была успешно отбита российскими войсками, но ВСУ не оставляют попыток прорваться в регион, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас напряжение есть в течение нескольких лет, и было достаточно много попыток (ВСУ прорваться), – отметил глава региона в интервью ТАСС.

По словам Гладкова, около 41 тыс. квартир и частных домов, поврежденных в результате атак ВСУ с начала СВО, удалось восстановить.

«Мы с 24 февраля 2022 года восстанавливаем жилье, буквально с первого дня. И этот процесс на сегодняшний день продолжается. Мы восстановили уже порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов», – сказал губернатор.

Сейчас специалисты восстанавливают около 5 тыс. домов и квартир, в том числе в Краснояружском районе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.В результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ 10 июля

погибла женщина, еще один человек получил тяжелые ранения.