Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорыва на территорию Белгородской области, все они успешно отражаются. Об этом в беседе с Вячеслав Гладков.

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По его слов, напряжение обстановки в регионе наблюдается в течение нескольких лет. Глава области напомнил о том, что недавно российские военные успешно отразили атаку ВСУ в Краснояружском районе.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ направили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) к границе России в Белгородской области западнее Новопетровки и потерпели неудачу.