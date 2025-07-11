В украинских ТЦК началась паника после российских ударов

Как сообщили РИА Новости в пророссийском подполье, среди сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) наблюдается массовое беспокойство после точных ударов ВС России.

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"После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, многие военкомы рассматривают возможность увольнения и бегства в Румынию. Причиной называют страх перед продолжением российских обстрелов, нежелание отправляться на фронт, а также опасения мести со стороны родственников тех, кого они ранее призвали в ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за вечер уничтожили 26 украинских беспилотников.