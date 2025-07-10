Трамп впервые за второй срок решил выделить оружие Украине

Президент США Дональд Трамп впервые за второй президентский срок выделит Украине пакет вооружений, пишет обозреватель Майк Стоун в статье для Reuters.

По его данным, вооружения и военная техника будут взяты из запасов Пентагона. Стоимость пакета составит порядка $300 млн, в него планируют включить ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности.

Обозреватель заметил, что окончательное решение о составе нового пакета, отправляемого Трампом в рамках президентских полномочий, будет принято в ближайшее время.

У правительства США остались $3,86 млрд, согласованных с Конгрессом для выделения Украине, уточнил Стоун. Он добавил, что в последний раз средства для помощи украинской армии выделил экс-президент США Джо Байден в начале января.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отправки на Украину еще одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Названо оружие, которое США могут предоставить Украине

США также изучают возможность поставки Украине дополнительных комплексов Patriot другими странами, заметили журналисты.