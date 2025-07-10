Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли невосполнимые потери в направлении села Александровка в Сумской области. Об в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов», — говорится в публикации.

Кадыров подчеркнул, что такой результат в зоне проведения специальной военной операции (ПВО) фиксируется «каждый день».

Ранее Кадыров сообщил, что группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку украинских войск. По его словам, группа внесла свою «порцию тактической ясности в местный пейзаж», используя современную технику.