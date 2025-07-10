Российские системы ПВО за вечер уничтожили 26 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны России за три часа вечером уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным Минобороны, воздушные цели были сбиты над шестью регионами страны.
Наибольшее количество дронов - 11 единиц - уничтожено над Курской областью. Над Брянской областью сбили 9 беспилотников, над Калужской - 3. По одному БПЛА перехвачено над Белгородской и Орловской областями, а также в небе над Московским регионом.
Напомним, что житель Курска, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, погиб при атаке ВСУ на частный дом. В многоэтажном доме напротив выбиты окна.
Ранее сообщалось, что отменены ограничения для трех московских аэропортов.