Над регионами России уничтожили более 20 беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
С 17:00 до 20:00 по московскому времени были уничтожены 26 БПЛА самолетного типа. 11 беспилотников сбили над Курской областью, девять — на Брянской, три — над Калужской, и по одному — Белгородской, Орловской областями и Московским регионом.