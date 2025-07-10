Британия и Франция договорились координировать ядерные силы

Британия и Франция договорились координировать свои ядерные арсеналы в целях проведения политики сдерживания, сообщает портал defense.news.

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Это решение было принято в рамках серии оборонных соглашений, подписанных в Лондоне президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Предусматривается, что ядерная координация, а также сотрудничество в области ядерных исследований между Францией и Британией будут углубляться. Однако ядерные арсеналы не будут полностью объединены.

Соответствующие средства сдерживания обеих стран остаются независимыми, но могут быть скоординированы, говорится в заявлении правительства Британии. Идея заключается в достижении политической, а не военной интеграции двух ядерных сил.

По оценкам экспертов, этот шаг был сделан на фоне быстро меняющейся обстановки в области безопасности. Европейские лидеры хотят перевооружиться и уменьшить свою зависимость от Вашингтона как гаранта безопасности.

Были также заключены соглашение о совместной разработке новой крылатой ракеты, которая заменит Storm Shadow/SCALP, о сотрудничестве в разработке современного оружия для борьбы с беспилотниками и о совместной разработке следующего поколения ракет класса "воздух-воздух" за пределами прямой видимости для Королевских ВВС.