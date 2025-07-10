В США создали реактивный барражирующий боеприпас дальностью до 300 км

Американский оборонный стартап представил реактивный барражирующий боеприпас Viper, способный поражать цели на дальности до 300 км. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Аппарат способен действовать в условиях радиоэлектронного противодействия с помощью искусственного интеллекта. Масса боевой части составляет 10 кг.

По мнению экспертов, «полевые» испытания Viper могут быть проведены на Украине.

Ранее в интернете появились первые кадры работы российского боевого лазера, предназначенного для охоты на БПЛА.

На кадрах боец сидит внутри специально оборудованного, замаскированного автомобиля и переключает тумблеры. На фоне его действий из верхней части машины выдвигается установка с линзами.

В последней части ролика показан корпус сбитого беспилотника, в котором заметны обугленные дыры — результат воздействия лазера.