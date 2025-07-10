В США создали реактивный барражирующий боеприпас дальностью до 300 км

Илья Родин

Американский оборонный стартап представил реактивный барражирующий боеприпас Viper, способный поражать цели на дальности до 300 км. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Аппарат способен действовать в условиях радиоэлектронного противодействия с помощью искусственного интеллекта. Масса боевой части составляет 10 кг.

По мнению экспертов, «полевые» испытания Viper могут быть проведены на Украине.

Ранее в интернете появились первые кадры работы российского боевого лазера, предназначенного для охоты на БПЛА.

На кадрах боец сидит внутри специально оборудованного, замаскированного автомобиля и переключает тумблеры. На фоне его действий из верхней части машины выдвигается установка с линзами.

В последней части ролика показан корпус сбитого беспилотника, в котором заметны обугленные дыры — результат воздействия лазера.