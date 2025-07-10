Англо-французский контингент увеличат в пять раз

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон планируют разместить на Украине до 50 тысяч своих военных. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам Макрона, после того как на Украине будет установлен режим прекращения огня, Франция и Британия разместят там до 50 тысяч военных. При этом, другие европейские страны тоже могут присоединиться к этой инициативе.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — заявил Макрон.

Помимо этого политик добавил, что эти военные должны будут стать основой для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине. Кроме того, после окончания боевых действий вступит в силу другая программа — к своей миссии приступит «Коалиция желающих». Как объяснил Макрон, это объединение из 30 стран также должно будет обеспечить соблюдение перемирия в воздухе и на море.

«Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления режима прекращения огня», — добавил он.

Ранее Макрон пообещал неизменную поддержку Киеву.