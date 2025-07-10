Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину. Он заявил, что контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня, пишет ТАСС.

По словам французского лидера, разработан план, который страны Запада, поддерживающие Киев, готовы реализовать в день установления перемирия.

Соблюдение режима прекращения огня в воздухе и на море будет обеспечивать коалиция из 30 государств, отметил Макрон. Он также добавил, что коалиция будет оказывать помощь в восстановлении армии Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились согласованные обмены.