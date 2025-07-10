Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

Франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек, рассказал на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 27 марта французский лидер сообщил, что ряд представителей коалиции желающих планирует отправку на Украину «сил сдерживания», которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — отметил Макрон.

По его словам, европейские партнеры смогут направить свои контингенты в корпус. Он добавил, что в случае необходимости войска будут предоставлены в распоряжение командования НАТО.

Франко-британские объединенные экспедиционные силы призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине, разъяснил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также присутствовал на пресс-конференции, уточнил, что штаб корпуса открыт и действует в Париже, командные структуры коалиции пока дорабатываются.