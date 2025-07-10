Макрон раскрыл детали о потенциальном военном контингенте Франции на Украине

Илья Родин

Франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек, рассказал на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину
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По данным агентства, 27 марта французский лидер сообщил, что ряд представителей коалиции желающих планирует отправку на Украину «сил сдерживания», которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — отметил Макрон.

По его словам, европейские партнеры смогут направить свои контингенты в корпус. Он добавил, что в случае необходимости войска будут предоставлены в распоряжение командования НАТО.

Франко-британские объединенные экспедиционные силы призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине, разъяснил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также присутствовал на пресс-конференции, уточнил, что штаб корпуса открыт и действует в Париже, командные структуры коалиции пока дорабатываются.