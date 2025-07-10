Зеленский: Германия готова передать Украине две системы Patriot
Германия выразила готовность передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot.
Об этом сообщил Владимир Зеленский после конференции по восстановлению Украины в Риме.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции доноров помощи киевскому режиму в Риме заявила о создании Европейского фонда реконструкции Украины.
Ранее стало известно, что власти Германии ищут способ компенсировать приостановку Вашингтоном поставок оружия на Украину.