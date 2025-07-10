Сырский рассказал о проблемах с качеством военной медицины в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что полевая медицина на фронте находится не в лучшем состоянии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Среди первоочередных требований — улучшить состояние полевой медицины, в частности медицинскую эвакуацию с переднего края», — подчеркнул Сырский.

По его мнению, в условиях конфликта должны использовать для этого беспилотные системы.

На стабпунктах, как рассказал Сырский, не хватает медиков. Звено младшего медицинского персонала требует значительного усиления, добавил он.

Ранее Сырский сообщил о сложной для ВСУ ситуации сразу на четырёх направлениях.