Раскрыт неожиданный посыл самого мощного удара России по Киеву за всю СВО

Политолог Сергей Марков считает, что рекордный удар по Киеву, нанесенный Вооруженными силами РФ в ночь на 10 июля, мог являться вызовом, который Москва бросила Западу. Об этом эксперт высказался в своем телеграм-канале.

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Атака силами более семи сотен беспилотников была проведена накануне совещания глав стран Европы в Риме по выделению военной помощи Украине, отметил аналитик.

Такие рекордные удары по Украине почему то случаются часто перед важными совещаниями Запада по Украине, добавил политолог.

По его мнению, так Россия может бросать вызов Западу.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от западных стран усиления ПВО после массированного удара ВС РФ по Киеву.