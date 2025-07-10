Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в направлении населенных пунктов Боровская Андреевка и Зеленый Гай на боровском направлении на участке площадью до восьми квадратных километров. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что российские военные провели успешный штурм позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Боровской Андреевки под Купянском. Как отмечает «РВ», данный факт признают также украинские военные аналитики.

Ранее сообщалось, что после освобождения Соболевки военным ВС РФ осталось несколько километров до Купянска. По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, для ВСУ на данном направлении складывается критическая ситуация, поскольку российские военные постепенно отрезают противника от военных логистических узлов.