Наиболее серьезная проблема для Украины кроется в ситуации на фронте, где ВСУ проигрывают. Об этом пишет журнал The American Conservative. "Самая насущная проблема для Украины — на поле боя. Россия уже давно выигрывает войну", - говорится в сообщении издания. ВС РФ успешно продвигаются на фронте, констатирует американский журнал, а украинской армии не хватает сил и средств для сдерживания натиска. До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в будущем европейские политики будут вынуждены признать поражение Евросоюза (ЕС) и Украины в конфликте. По словам венгерского премьера, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина на линии фронта отступает и тоже проигрывает. Орбан подчеркнул, что ЕС может завершить этот конфликт только дипломатическим путем.