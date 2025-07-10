В работе украинской ПВО заметили странности

В работе системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили странности. Видео с задержкой работы мобильного ПВО показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео слышен полет российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань».

«На видео слышно, как "Герань" сначала прилетает по цели, а только через несколько секунд мобильное ПВО ВСУ начинает стрелять в воздух», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по пункту временной дислокации морпехов ВСУ в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области.