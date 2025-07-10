Назван возможный мотив убийства полковника СБУ в Киеве

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что ликвидация полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве могла быть ответом на убийства россиян, в том числе российских военных. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Информация об убийстве Воронича появилась утром 10 июля. Бывшие коллеги украинского полковника рассказали, что он создал в СБУ направление, сосредоточенное на борьбе против России.

«Я вполне допускаю, что ликвидация Воронича - месть за убийство наших генералов. И не только за генералов, а вообще за всех российских граждан, которых убила прежде всего СБУ», - заявил Перенджиев.

По его мнению, это могло стать ответом на убийства Дарьи Дугиной, дочери и соратницы философа Александра Дугина, и военкора Владлена Татарского. Перенджиев также назвал случившееся «сигналом всем остальным, кто занимается террористической деятельностью на территории РФ».