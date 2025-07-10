Объекты военного и двойного назначения в Киеве и других регионах Украины 10 июля вновь подверглись мощным беспилотным и ракетным ударам. Украинская ПВО, видно, уже сбилась со счета и с трудом успевает фиксировать российские рекорды. Накануне она сообщила об атаке почти 750 наших «Гераней» и «Гербер», к обеду 10 июля с большой задержкой насчитала в новой атаке 728 беспилотников.

Ясно одно: мы ударных беспилотников для врага не жалеем. Особенно после того, как 8 июля украинские дроны ударили по пляжу в Курской области, где намеренно убили мирных людей, в том числе пятилетнего малыша Толю.

Зеленский, кстати, в очередной раз смылся из Киева накануне мощного удара. Ему, видишь ли, срочно понадобилось к папе римскому. Говорят, что он просил главного католика посодействовать встрече с Путиным. Видно, не знает уже какому богу молиться. В Риме он уже успел записать видео с обращением к западным спонсорам поделиться комплексами ПВО и зенитными ракетами. Ну-ну.

Что показал очередной удар по военным объектам противника в его глубоком тылу? Во-первых, то, что значительно увеличились возможности наших беспилотных войск, раз мы способны два дня подряд отправлять на уничтожение важных целей более чем по 700 дронов, значит, прогноз западных аналитиков о том, что Россия к осени нарастит производство беспилотников настолько, что сможет в сутки применять по тысяче дронов, - близок к истине.

Второе. Те, кто отвечает у нас за координацию воздушных операций, не чужды тактическим новациям и не довольствуются старыми наработками. В этот раз беспилотная атака по военным заводам в Киеве и окрестностях продолжалась более десяти часов. Столько времени в городе звучала воздушная тревога, а ПВО судорожно искала цели в небе. Такая «пролонгация» угрозы изматывает силы расчетов ПВО и сильно изводит украинские штабы.

Ну, и третье. Как признает сам противник, новые версии дронов «Герань» стали намного эффективнее. В этот раз большая часть из 728 беспилотников следовала на высоте более 2000 метров. То есть выше зоны эффективной работы мобильных групп ПВО, вооруженных зенитными пушками. Это, по оценке «свидомых» украинцев, и позволило части дронов прорваться сквозь ПВО и нанести удары по глубокому тылу.

На самом деле, новые российские беспилотники обладают и другими достоинствами. Они менее заметны для радаров комплексов ПВО. Их крейсерская скорость выше. На цели они пикируют, разгоняясь и превращаясь в ракету. В итоге они становятся не по зубам и без того сильно «похудевшей» ПВО Украины.

Какие цели были поражены? Об этом можно судить по многочисленным видео из горящего Киева, которые появились в Сети. По предварительным данным, сильно поражены ракетный завод «Артём»; предприятия «Меридиан», «Авиадинамика», «Аналитприбор», где собирали дроны для ВСУ.

Мощно прилетело по заводу «Кузня на Рыбальском». Это предприятие в свое время приобрел бывший президент Украины Петр Порошенко. Собирались там катера для ВСУ. Сейчас производятся беспилотники и другое вооружение.

В очередной раз «Герани» навестили военный аэродром «Васильково» под Киевом. Там еще остались батареи ПВО «Пэтриот», а также есть мощности по производству дронов. Достойные цели.

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Под мощный удар попали также объекты ВСУ и военной промышленности в Полтавской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях и аэродром в Константиновке.

Удары по объектам в глубоком тылу противника — это лишь часть общего замысла нашего командования. Одновременно идет мощный накат на ВСУ практически на всех участках фронта. Причем с использованием новейших военных технологий и новинок. Так, настоящей грозой для ВСУ стал инженерный центр беспилотной техники «Рубикон».

Центр создан по инициативе лично министра обороны Андрей Белоусова. За короткий срок записал на боевой счет уже более 3500 уничтоженных целей — боевых машин, укреплений, штабов. Ежедневно его операторы поражают более сотни целей.

На вооружении универсальные радио и оптоволоконные FPV-дроны ВТ-40; высокоточные оптоволоконные дроны «КВН»; беспилотники «Молния», способные в щепки разносить целые здания; FPV-дроны-истребители, осуществивших свыше 300 перехватов беспилотников ВСУ.

Ресурс «Два майора» отмечает, что «Герани» начали применять для ударов по вражеским позициям у линии боевого соприкосновения, а не только по тыловым объектам. Это - косвенное подтверждение информации о наращивании производства «Гераней». Например, The New York Times на днях написало: «К осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за залп».

Стараются не отставать од дроноводов наши летчики и ракетчики. Так, на Сумском направлении, возле села Пушкаревка авиация уничтожила крупный склад боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Применили планирующие бомбы ФАБ-500.

Ну, а ракетчики отличились, поразив расположение 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области. Очевидцы говорят, что земля вблизи задрожала после удара «Искандера». Информацию об ударе Минобороны РФ на своих ресурсах сопроводило подписью «Искандер» пленных не берет».

В целом продолжающаяся ракетно-беспилотная воздушная операция российской армии демонстрирует полную решимость довести начатое на Украине до логического конца. Чем раньше это дойдет до Зеленского и тех, кто пытается его поддержать, тем будет лучше. В том числе для самой Украины. Ну, а пока, как отметил ресурс «Адекват Z», обращаясь к украинцам: «Продолжение следует, и совсем скоро, и в масштабах (а равно с периодичностью), каких вы еще не нюхали».