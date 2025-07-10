В Госдуме высказались о новой волне мобилизации

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что новая волна мобилизации может потребоваться, если западные страны открыто присоединятся к боевым действиям на Украине. Об этом депутат рассказал Telegram-каналу «Абзац».

По словам Колесника, сейчас ВС РФ «размолачивают» украинскую армию, хотя ее поддерживают десятки западных стран. Однако напрямую в конфликте они не участвуют.

«Если 50 стран, которые сейчас косвенно работают против нас, объявят нам войну, мы будем внедрять превентивную мобилизацию», - сказал Колесник.

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