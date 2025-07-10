Это просто глупая шутка: Киев возмутил размер военной помощи от Трампа

Украинцы обиделись на Трампа. Слишком уж явно он дал понять, что Киев — не в приоритете. Разрушил иллюзию.

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Для начала, для вразумления, в качестве подталкивания Украины к политическому решению конфликта с Россией (именно такое мнение озвучивали киевские руководители западным журналистам) была приостановлена американская военная помощь. Разыграно это было прекрасно — Трамп, мол, ничего не знал, это все глава Пентагона сам решил. Надо, значит, посмотреть, чего самим не хватает. Кстати, выяснилось, что и правда не хватает - запасы ракет для комплекса ПВО «Пэтриот» у США составляют всего 25% необходимого уровня. Тут, конечно, не только в Украине дело, еще и в Израиле. Но Израилю-то, с точки зрения США, нужнее. Киев взвыл. Еще бы — все небо в «Геранях» и «Калибрах».

Трамп озабоченно покивал головой — ужас, ужас — и помощь возобновил. Ту, что Байден еще обещал, к концу подходящую (в основном - артиллерийские снаряды и боеприпасы к «Хаймарсам»). И заявил, что немедленно выделит Украине 10 ракет-перехватчиков для «Пэтриота».

«Это будет просто глупой шуткой», — процитировало издание The Times высокопоставленного офицера украинских ВВС.

По его словам, такого количества не хватит даже для одного боя.

Поэтому Трампу задали вопрос о передаче Украине непосредственно комплекса «Пэтриот».

«Нам надо будет посмотреть на этот вопрос. Очень дорогой, очень дорогой комплекс. Понимаете, когда речь о таких комплексах, очень сложных, огромные деньги. По ним сильно бьют, очень сильно. Так что мы посмотрим на этот вопрос», - так и не ответил Трамп.

Что, конечно, не помешало оптимистам начать рассуждать — вот даст Трамп «Пэтриот» и это будет первая поставка новой администрации. Если будет.

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Кстати, обиделась и Польша. Не на Трампа, но тут важна причина. Президент Польши Анджей Дуда заявил: «Похоже, что все (союзники по НАТО. — Авт.) считают, что аэропорт в Жешуве и наши трассы - их собственность. Извините, но это не так. Если кому-то что-то не нравится - мы просто закроем аэропорт. Объявим ремонт. И доставляйте грузы в Украину как хотите - морем, по воздуху, с парашютов». Так вот причина - отсутствие Польши в механизмах принятия решений, несмотря на её ключевую роль в обслуживании военных поставок. Ни в грош не ставят Польшу, даже советоваться не зовут.

Собственно, что поляки, что украинцы совершили одну и ту же ошибку — поверили в иллюзию собственной значимости для реальных начальников «цивилизованного мира». Никак не могли понять, что им просто мягко стелят, убаюкивают заклинаниями про «единство во имя либеральных ценностей». А потом используют и забудут.

У украинцев прозрение и раньше могло бы наступить. Когда Трамп сказал: «Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты». Что теперь на него-то обижаться?