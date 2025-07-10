Военный раскрыл особенности атаковавших Украину российских «Гераней»

Современные «Герани-2» и «Герани-3» производят в модернизированном виде с реактивным двигателем и малой зависимостью от средств обнаружения, в частности, РЭБ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

В ночь на 10 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Российские войска запустили по территории страны порядка 400 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них около 200 дронов были типа «Герань».

Дандыкин рассказал, что современные «Герани» могут осуществлять полет на больших высотах, а в последних модификациях дрона увеличили вес переносимого боеприпаса и повысили уязвимость для РЭБ. В связи с этим, по его словам, российские беспилотники стало тяжелее сбивать.

«Но это связано еще и с тем, что все-таки ослаблена противовоздушная оборона противника. И сейчас самое главное, что это массовый характер, они могут маневрировать. Их уже сотни и сотни, и вполне вероятно, что в ближайшее время их будет уже многие сотни, до тысячи», — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что в результате налета «Гераней» на украинскую столицу были поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о попаданиях по целому ряду промышленных предприятий, задействованных в цепочках украинского военно-промышленного комплекса, в том числе по цехам «Меридиана» и «Аналитприбора».