«Пацаны оказались сильнее»: обстановка в районе Днепра 10 июля

Портал NEWS.ru собрал сообщения российских военных и военкоров о событиях под Красноармейском в ДНР и в районе Днепропетровской области. В Минобороны РФ рассказали о бегстве ВСУ в одном из районов.

Как отмечает NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал «Дневник десантника», российские войска продолжают развивать наступление в Днепропетровской области и на подступах к ней. По данным канала, западнее Новониколаевки войска «работают по Муравке».

«Южный фланг. Бойцы ВС РФ из 36-й бригады выбили врага из села Толстой и продолжают наступление на Новохатское. Так, у Воскресенки наши войска атакуют сразу с трех направлений: от Комара, Веселого и Шевченко», - рассказали авторы канала.

По их данным, западнее Федоровки ВС РФ зачистили участок с лесопосадками, в которых ВСУ оборудовали укрепленные блиндажи.

В Telegram-канале Минобороны России 10 июля опубликовали комментарий командира мотострелковой роты группировки войск «Центр» Игоря Пазухи. Он рассказал, как военные брали населенные пункты Дачное в Днепропетровской области и Новоукраинка в ДНР.

Пазуха назвал эти операции испытанием для штурмовиков: открытая местность, длительные марш-броски по жаре и в «пончо». Но когда ВС РФ заходили в населенные пункты, украинским силам «оставалось только спасаться бегством».

«Пацаны залетали в первый дом, а дальше у украинских боевиков не оставалось шансов. Они видели, как пацаны берут дом за домом, и отступали. Они бросали свои подготовленные позиции. Наши пацаны оказались сильнее», - подчеркнул Пазуха.

В Минобороны РФ также рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии Украины в районах Красноармейска, Димитрова, Удачного, Родинского, Муравкаи, Петровского в ДНР, а также в районах сел Филия и Новоподгородное Днепропетровской области.

ВСУ потеряли на этих направлениях более 435 военных, пять боевых бронированных машин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и другую технику.