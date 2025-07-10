ВСУ атаковали Курскую область химоружием

В Курской области власти сообщили о применении ВСУ снарядов с отравляющим газом, в частности, хлором. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«ВСУ сбрасывали на Курскую область снаряды с отравляющим веществом», — говорится в сообщении официального telegram-канала.

Там добавили, что это произошло после освобождения региона от оккупации.

Чиновники подчеркнули, что некоторые снаряды имеют датчики, реагирующие на металл, движение и звук. Местных жителей предупреждают о возможной опасности и просят сообщать о находках в МЧС.