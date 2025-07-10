Киев пытается добиться разговора министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Украина пытается связать Умерова с Хегсетом с 1 июля, когда без предупреждения была приостановлена отправка ракет ПВО и высокоточного оружия, уже готовых к отправке бывшей советской республике.

Сотрудники Пентагона пока не дали согласия на разговор глав оборонных ведомств, поделились подробностями источники газеты.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, заявил, что Соединенные Штаты приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией. Нардеп отметил резкую смену риторики Вашингтона.